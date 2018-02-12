«Целенаправленно собирал данные»: в Симферополе задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Украинский гражданин Константин Давыденко задержан в Симферополе по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В службе отметили, что мужчина собирал сведения, представляющие государственную тайну. В частности, предметом его интереса были соединения Федеральной службы войск Нацгвардии. О шпионском скандале в Крыму — в материале RT.

В Симферополе сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержан гражданин Украины. Его подозревают в ведении шпионской деятельности. Об этом в понедельник заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович», — говорится на сайте Центра общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что подозреваемый собирал секретные сведения о формированиях Федеральной службы войск Нацгвардии, которые затем переправлял на Украину.

«Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства», — уточняется в пресс-релизе.

В связи с этим ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Украинское министерство иностранных дел пока сдержанно комментирует появившиеся сообщения.

«Мы проверяем эту информацию, действительно ли это так, сотрудничаем с компетентными органами Украины», — заявила в эфире телеканала «112 Украина» спикер МИД Марьяна Беца.

Попытки дестабилизации

Инцидент с очередным украинским шпионом в Крыму назвали неудачной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию на полуострове. Как заметил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский, засылая «казачков», власти соседнего государства лишь пытаются выполнять команды своих западных покровителей.

«Соседнее государство (Украина. — RT) никак не успокоится, выполняет команды своих хозяев. Самостоятельных решений там уже давно не принимается. Перед президентскими выборами делаются попытки любым способом дестабилизировать ситуацию. К счастью для нас, коллеги слишком переоценивают себя и свои возможности. И абсолютно недооценивают возможности наших правоохранительных органов, в частности — ФСБ. Подобные попытки будут пресекаться и дальше», — заявил в комментарии RT Полонский.

Он добавил, что украинскому правительству следует налаживать жизнь в собственной стране, а не зарится на другие.

«Если бы коллеги из Украины с таким же упорством занимались собственными проблемами, которых у них масса — обнищанием населения, экономикой, производством, демографией, — это дало бы намного больший эффект. Но ни ума, ни способностей на это не хватает. Их хватает лишь на неудачные попытки деструктивно повлиять на ситуацию в Крыму», — заключил вице-премьер республики.

Не дадут «разгуляться»

Эксперты сходятся во мнении, что деятельность Константина Давыденко — попытка провокации со стороны Киева.

«Я думаю, наши специальные службы прекрасно понимают, что Киев будет и дальше делать все возможное для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму», — цитирует РИА Новости политолога Игоря Шишкина.

При этом он подчеркнул, что эффективная деятельность российских служб безопасности не даст выйти ситуации из-под контроля.

«Обнаружение и задержание очередного шпиона свидетельствует о том, что российские специальные службы очень внимательно эти процессы отслеживают. И, соответственно, «разгуляться» киевским властям на территории Крыма не дадут», — резюмировал эксперт.

На регулярной основе

Меду тем ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал задержание украинских шпионов регулярным делом.

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«Задержания шпионов украинских происходят регулярно на территории Республики Крым. Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием», — заявил он в конце декабря в эфире телеканала «Первый Крымский».

По его словам, киевские агенты очень быстро начинают рассказывать, какие именно указания они получали из управления разведки и каковы были их задачи. По мнению Аксёнова, такая слабость злоумышленников говорит лишь о том, что у них нет определённой идеологи и «любви к своей родине».

Шпионские страсти

Одним из последних громких случаев стало задержание в Симферополе двух граждан России — Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, которое было произведено 29 сентября 2017 года. Они подозревались в передаче спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота. При этом Долгополов являлся военнослужащим одной из частей в республике. Позднее он признал обвинения.

Против россиян было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Впоследствии Московский окружной военный суд арестовал Долгополова и Сухоносову.

В августе 2017 года ФСБ удалось раскрыть агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, который готовил на полуострове серию диверсий. По его собственному признанию, он должен был повредить систему электроснабжения полуострова, поджечь лесные массивы и спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак — Новый Свет.

Задержанный по подозрению в подготовке диверсий в Крыму признал вину https://t.co/CFuDjJDO12pic.twitter.com/uNdcBHHVDH — RT на русском (@RT_russian) August 15, 2017

22 ноября 2016 года в Севастополе был задержан сотрудниками ФСБ экс-сотрудник штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. Он работал на полуострове в интересах Минобороны Украины, собирая сведения о ЧФ. В его отношении также было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.