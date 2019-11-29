Депутат Госдумы от Севастополя рассказал о задержанной за госизмену

Задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка является гражданской служащей Черноморского флота России. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведётся масштабная шпионская война», — сказал Белик.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании подозреваемой в государственной измене. По предварительным данным, она целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера.

Ленинский районный суд Севастополя арестовал россиянку на два месяца.

В январе сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о российских военных в Крыму для последующей передачи данных Службе безопасности Украины (СБУ). Мужчина был завербован на пропускном пункте «Каланчак» во время приграничного контроля. Так как он не успел совершить преступление, его выдворили из России и запретили въезд в страну на 20 лет.

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