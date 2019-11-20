«Выполнял задание ГУР Минобороны Украины»: ФСБ задержала российского военного по подозрению в госизмене

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Там отметили, что задержанный работал на Главное управление разведки Минобороны Украины, а утечка собранных им данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание за государственную измену предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

На юге России сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Имя и фамилия, а также звание задержанного не приводится.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что он целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России. Как подчёркивают в ФСБ, утечка секретных данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

«ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («Государственная измена»). Следственные действия продолжаются», — заключили в ЦОС ФСБ.

Обвиняемому по статье 275 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Согласно нормативным актам, под госизменой подразумеваются совершённый гражданином РФ шпионаж и выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти сведения подозреваемый может получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учёбе.

Согласно видеозаписи, представленной ведомством, задержание военного происходило в частном доме.

Оперативное видео ФСБ

Заметим, что ранее в этом месяце в Ростовской области по статье «Разглашение государственной тайны» задержали начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслима Даххаева и его заместителей. Согласно данным официального сайта ГУ ФСИН России, должности заместителей занимали полковник внутренней службы Константин Сенокосов, полковник внутренней службы Андрей Любовин и подполковник внутренней службы Михаил Коротеев.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил Даххаева под стражу по итогам заседания, проходившего в закрытом режиме. Между тем защита чиновника сообщила, что тому вменяют нарушение секретного документооборота.

«Громко звучит — разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что пишут многие страшные вещи (в СМИ. — RT), это нелепо», — цитирует ТАСС адвоката Александра Заманского.

Задержание и аресты по статье «Госизмена»

В середине лета обвиняемым в совершении государственной измены стал помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. Он является действительным государственным советником РФ 3-го класса. Как заявлял полпред главы государства в УрФО Николай Цуканов, он шокирован произошедшим.

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«Постановлением суда от 30 августа продлён срок содержания под стражей Воробьёву Александру Владимировичу на три месяца и одни сутки, а всего — до пяти месяцев, то есть до 5 декабря», — заявила 4 сентября пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Кроме того, в начале июня фигурантом уголовного дела о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева стал учёный Роман Ковалёв, занимавший должность заместителя завкафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ). Как сообщал источник Интерфакса, его подозревают в передаче за рубеж информации об исследованиях в сфере технологий двойного назначения.

При этом в сентябре самому Кудрявцеву, которого обвиняют в передаче за рубеж секретных российских разработок в области гиперзвука, изменили меру пресечения. 75-летнего учёного отпустили под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья.

Помимо этого, по статье «Государственная измена» в закрытом режиме проходят судебные процессы в отношении Сергея Петушкова, Юрия Ещенко, Константина Антонца. Какие-либо детали совершённых ими преступных деяний не приводятся.

К тому же в начале 2019 года к тюремным срокам по делу о госизмене в пользу США были приговорены бывший полковник ФСБ Сергей Михайлов (22 года колонии строгого режима), сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов (14 лет), бизнесмен Георгий Фомченко (7 лет) и экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (6 лет).