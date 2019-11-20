«Выполнял задание ГУР Минобороны Украины»: ФСБ задержала российского военного по подозрению в госизмене
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На юге России сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Имя и фамилия, а также звание задержанного не приводится.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что он целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России. Как подчёркивают в ФСБ, утечка секретных данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
«ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («Государственная измена»). Следственные действия продолжаются», — заключили в ЦОС ФСБ.
Обвиняемому по статье 275 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Согласно нормативным актам, под госизменой подразумеваются совершённый гражданином РФ шпионаж и выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти сведения подозреваемый может получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учёбе.
Согласно видеозаписи, представленной ведомством, задержание военного происходило в частном доме.
- Оперативное видео ФСБ
Заметим, что ранее в этом месяце в Ростовской области по статье «Разглашение государственной тайны» задержали начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслима Даххаева и его заместителей. Согласно данным официального сайта ГУ ФСИН России, должности заместителей занимали полковник внутренней службы Константин Сенокосов, полковник внутренней службы Андрей Любовин и подполковник внутренней службы Михаил Коротеев.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил Даххаева под стражу по итогам заседания, проходившего в закрытом режиме. Между тем защита чиновника сообщила, что тому вменяют нарушение секретного документооборота.
«Громко звучит — разглашение гостайны. Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что пишут многие страшные вещи (в СМИ. — RT), это нелепо», — цитирует ТАСС адвоката Александра Заманского.
Задержание и аресты по статье «Госизмена»
В середине лета обвиняемым в совершении государственной измены стал помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. Он является действительным государственным советником РФ 3-го класса. Как заявлял полпред главы государства в УрФО Николай Цуканов, он шокирован произошедшим.
«Постановлением суда от 30 августа продлён срок содержания под стражей Воробьёву Александру Владимировичу на три месяца и одни сутки, а всего — до пяти месяцев, то есть до 5 декабря», — заявила 4 сентября пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Кроме того, в начале июня фигурантом уголовного дела о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева стал учёный Роман Ковалёв, занимавший должность заместителя завкафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ). Как сообщал источник Интерфакса, его подозревают в передаче за рубеж информации об исследованиях в сфере технологий двойного назначения.
При этом в сентябре самому Кудрявцеву, которого обвиняют в передаче за рубеж секретных российских разработок в области гиперзвука, изменили меру пресечения. 75-летнего учёного отпустили под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья.
Помимо этого, по статье «Государственная измена» в закрытом режиме проходят судебные процессы в отношении Сергея Петушкова, Юрия Ещенко, Константина Антонца. Какие-либо детали совершённых ими преступных деяний не приводятся.
К тому же в начале 2019 года к тюремным срокам по делу о госизмене в пользу США были приговорены бывший полковник ФСБ Сергей Михайлов (22 года колонии строгого режима), сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов (14 лет), бизнесмен Георгий Фомченко (7 лет) и экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (6 лет).
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