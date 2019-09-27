Обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш изменили меру пресечения
«Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой», — сказал Павлов ТАСС.
Адвокат добавил, что изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья.
В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.
В начале июня суд арестовал на два месяца ещё одного учёного — Романа Ковалёва — по делу о госизмене.