Обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш изменили меру пресечения

ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой», — сказал Павлов ТАСС.

Адвокат добавил, что изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья.

В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.

В начале июня суд арестовал на два месяца ещё одного учёного — Романа Ковалёва — по делу о госизмене.