В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«Постановлением Лефортовского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалёву Роману на срок до 5 августа», — сообщила она.

Указывается, что Ковалёва обвиняют по ст. 275 УК России («Госизмена»).

Агентство со ссылкой на данные с сайта Московского физико-технического института сообщает, что Ковалёв является заместителем завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ.

Ранее 75-летнего сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева перевели в городскую больницу для медицинского обследования по его просьбе.

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