В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
«Постановлением Лефортовского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалёву Роману на срок до 5 августа», — сообщила она.
Указывается, что Ковалёва обвиняют по ст. 275 УК России («Госизмена»).
Агентство со ссылкой на данные с сайта Московского физико-технического института сообщает, что Ковалёв является заместителем завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ.
Ранее 75-летнего сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева перевели в городскую больницу для медицинского обследования по его просьбе.