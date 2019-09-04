Обвинённому в госизмене Воробьёву продлили арест до декабря

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Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Александра Воробьёва, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает Интерфакс.
Обвинённому в госизмене Воробьёву продлили арест до декабря
  • РИА Новости

До ареста Воробьёв работал помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). 

«Постановлением суда от 30 августа продлён срок содержания под стражей Воробьёву Александру Владимировичу на три месяца и одни сутки, а всего до пяти месяцев, то есть до 5 декабря», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Отмечается, что Воробьёв обвиняется в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, ставших известными ему по службе.

Ранее, как сообщало URA.RU, полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал задержание Александра Воробьёва, подозреваемого в государственной измене.

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