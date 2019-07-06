В ОНК рассказали об условиях содержания подозреваемого в госизмене Воробьёва

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв, подозреваемый в госизмене, помещён в карантинную камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Его переодели в чёрную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мельникова, Воробьёву выдали книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».

«Он с некоторым возмущением заметил, что в ней говорится о развале России», — отметил член ОНК.

По его словам, Воробьёв не жалуется на питание.

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал заключение под арест на два месяца Александра Воробьёва, которого задержали 4 июля в рамках уголовного дела по статье 275 УК России «Государственная измена».