Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петушкову Сергею Викторовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ («Государственная измена»)… до 24 августа 2019 года», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда.

Дело Петушкова маркировано грифом «секретно», его подробности не разглашаются.

В начале июня Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.