Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Короткая ссылка
Лефортовский суд Москвы арестовал до 3 сентября гражданина России Константина Антонца, который подозревается в государственной измене.
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьёва, задержанного по подозрению в госизмене. Он останется под стражей до 4 сентября. 

Воробьёв — помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить