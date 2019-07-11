Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 3 сентября гражданина России Константина Антонца, который подозревается в государственной измене.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьёва, задержанного по подозрению в госизмене. Он останется под стражей до 4 сентября.

Воробьёв — помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе.