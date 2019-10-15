ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.

Об этом информирует ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты Дудки и Бессарабова — без удовлетворения», — объявила решение судья.

При этом адвокат Оксана Железняк заявила, что её подзащитный Дудка и второй фигурант находятся в списке на обмен между Киевом и Москвой.

Ранее Верховный суд России смягчил наказание украинцу Константину Давыденко, подозреваемому в шпионаже, с 10,5 до 7 лет лишения свободы.