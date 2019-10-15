Адвокат: осуждённый в России украинец Давыденко включён в список на обмен

Гражданин Украины Константин Давыденко, который был осуждён на семь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, включён в список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

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РИА Новости