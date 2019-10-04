В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
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- РИА Новости
«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью», — сказал он.
Как подчеркнул представитель Кремля, всё это зависит от готовности двух сторон.
«Определённая работа в этом контексте продолжается», — добавил он.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.
Подробнее — в материале RT.