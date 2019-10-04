В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «всех на всех» должен быть конечной целью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о возможности проведения нового обмена.
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех», это должно быть окончательной целью», — сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, всё это зависит от готовности двух сторон.

«Определённая работа в этом контексте продолжается», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.

Подробнее — в материале RT.

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