В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами
Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
По его словам, обмен может произойти уже на следующей неделе.
«В ближайшее время, я надеюсь, — и это на следующей неделе — мы планируем ещё более масштабный обмен», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Отмечается, что министр не стал уточнять подробностей.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.
Подробнее — в материале RT.