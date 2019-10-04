В МИД Украины анонсировали масштабный обмен удерживаемыми лицами

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, обмен может произойти уже на следующей неделе.

«В ближайшее время, я надеюсь, — и это на следующей неделе — мы планируем ещё более масштабный обмен», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Отмечается, что министр не стал уточнять подробностей.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.

Подробнее — в материале RT.