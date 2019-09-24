В ДНР готовы к обмену пленными с Киевом в формате «50 на 88»

Самопровозглашённая Донецкая народная республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену», —цитирует Морозову РИА Новости.

По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года.