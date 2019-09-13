В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами. При этом он отметил, что подготовка потребует много времени.

«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает... Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, этому процессу должна предшествовать очень кропотливая работа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время составляются списки и ожидается следующий этап обмена.

7 сентября между странами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры продолжаются.