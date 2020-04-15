«Возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже»: ФСБ задержала в Крыму украинскую агентурную группу

Сотрудники ФСБ пресекли на территории Крыма деятельность представителей главного управления разведки Министерства обороны Украины. Агентурная группа планировала теракты, похищение информации, содержащей гостайну, а также занималась вербовкой россиян. Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организацией разведывательных операций занимался начальник херсонского подразделения украинской военной разведки, полковник Олег Ахмедов 1975 года рождения. Российские контрразведчики сумели пресечь деятельность агентурной группы, которую он завербовал и курировал.

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В её состав, помимо Ахмедова, в частности, входила военнослужащая Вооружённых сил России, подозреваемая в выдаче в 2017—2018 годах представителям военной разведки Украины доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Руководствуясь принципом гуманизма, с учётом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключён под стражу», — пояснили в российской спецслужбе.

В ФСБ рассказали, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Всем троим грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Вместе с тем уточняется, что информация об агентурной группе военной разведки Украины была получена в ходе расследования другого уголовного дела, о возбуждении которого сообщалось в январе 2020 года. Его фигурантом является гражданин России, который оборудовал на территории Крымского полуострова схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами именно по заданию полковника Ахмедова.

«Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января сотрудниками ФСБ в Крыму был задержан местный житель, оборудовавший в Симферополе тайники, в которых были обнаружены электродетонаторы, запалы, взрыватели и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Задержания преступников в Крыму

Помимо этого, в феврале на Крымском полуострове задержали местного жителя, которого подозревают в участии в созданном на Украине батальоне им. Номана Челебиджихана.

По информации следствия, в августе 2016 года мужчина отправился на территорию Украины и вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым добровольческого батальона. После этого он вернулся на полуостров. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в деятельности «незаконного вооружённого формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России».

В то же время в городе Керчи была пресечена подготовка терактов в двух образовательных учреждениях двумя несовершеннолетними — 2003 и 2004 годов рождения, — являющимися сторонниками экстремистской идеологии. Было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Террористический акт»).

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорилось в сообщении ФСБ.

Также отмечалось, что они были последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. В результате этой атаки погибло 20 человек, ещё 67 пострадали. Сам нападавший покончил с собой.