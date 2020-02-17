В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

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В Крыму задержан местный житель, подозреваемый в участии в незаконном вооружённом формировании (НВФ) батальоне имени Н. Челебиджихана.
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
  • РИА Новости

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК России)», — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Другие подробности дела не приводятся.

Подозреваемый задержан. Решением суда он заключён под стражу.

Ранее в Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров.

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