В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.
В сообщении говорится, что задержанных признали виновными по ч. 4 ст. 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности»).
«Им назначен административный арест на десять суток», — заявили в погрануправлении.
Ранее российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.
Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. После задержания капитан признал незаконную добычу рыбы.