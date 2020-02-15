Капитан задержанного в Крыму судна признал незаконную добычу рыбы

Капитан украинского судна, которое было задержано крымскими пограничниками, признал факт незаконной добычи водных ресурсов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на видео допроса капитана, распространённое Погрануправлением ФСБ по Крыму.

«Да (признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море. — RT)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, претензий к работе пограничников у него нет.

Как заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, команду украинского судна задержали на 48 часов.

Ранее в Погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.