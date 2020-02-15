Капитан задержанного в Крыму судна признал незаконную добычу рыбы
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на видео допроса капитана, распространённое Погрануправлением ФСБ по Крыму.
«Да (признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море. — RT)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, претензий к работе пограничников у него нет.
Как заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, команду украинского судна задержали на 48 часов.
Ранее в Погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.