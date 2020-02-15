Капитан задержанного в Крыму судна признал незаконную добычу рыбы

Короткая ссылка
Капитан украинского судна, которое было задержано крымскими пограничниками, признал факт незаконной добычи водных ресурсов.
Капитан задержанного в Крыму судна признал незаконную добычу рыбы
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на видео допроса капитана, распространённое Погрануправлением ФСБ по Крыму.

«Да (признаю факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море. — RT)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

По его словам, претензий к работе пограничников у него нет.

Как заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, команду украинского судна задержали на 48 часов.

Ранее в Погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины, у которых не было документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить