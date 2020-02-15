Российские пограничники задержали четырёх украинских браконьеров
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.
По данным управления, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.
«В ходе осмотра плавсредства выявлены более 290 экз. камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть», — заявили в ФСБ.
У задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биологических ресурсов.
Судно и моряков доставили в порт Керчи для разбирательства.
В конце января «Крыминформ» передавал, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму пресекли незаконный вылов рыбы у берегов Черноморского района.