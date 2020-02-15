Российские пограничники задержали четырёх украинских браконьеров

Короткая ссылка
Российские пограничники задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
Российские пограничники задержали четырёх украинских браконьеров
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

По данным управления, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

«В ходе осмотра плавсредства выявлены более 290 экз. камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть», — заявили в ФСБ.

У задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биологических ресурсов.

Судно и моряков доставили в порт Керчи для разбирательства.

В конце января «Крыминформ» передавал, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму пресекли незаконный вылов рыбы у берегов Черноморского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить