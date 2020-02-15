Российские пограничники задержали четырёх украинских браконьеров

Российские пограничники задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму.

По данным управления, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

«В ходе осмотра плавсредства выявлены более 290 экз. камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть», — заявили в ФСБ.

У задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных биологических ресурсов.

Судно и моряков доставили в порт Керчи для разбирательства.

В конце января «Крыминформ» передавал, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму пресекли незаконный вылов рыбы у берегов Черноморского района.