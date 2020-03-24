62 обыска и более 30 задержанных: ФСБ пресекла деятельность группировки по продаже данных кредитных карт

Сотрудники ФСБ и МВД задержали более 30 членов организованной группы, которая занималась хищением средств с банковских карт. Спецоперация проходила в 11 субъектах РФ, по 62 адресам провоохранители провели обыски. У мошенников изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, более $1 млн, а также оружие, наркотики и золотые слитки. По данным ФСБ, злоумышленники создали более 90 интернет-магазинов, через которые продавали похищенные данные. 25 членам группировки, среди которых граждане Украины и Литвы, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Представители ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы лиц, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений. Злоумышленники незаконно получали доступ к учётным записям пользователей в интернете, а затем и к их платёжным системам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Членами группы для реализации своего криминального бизнеса создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путём приобретения дорогостоящих товаров в сети интернет», — говорится в тексте сообщения.

Спецслужбы провели операцию в 11 регионах: Республиках Крым, Северная Осетия, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Обыски были проведены по 62 адресам пребывания членов организованной группы. Правоохранительные органы изъяли более $1 млн и 3 млн рублей, а также компьютерную технику, которая использовалась для поддержания работы интернет-магазинов.

Кроме того, по данным ФСБ, были изъяты «поддельные документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты».

«В результате спецоперации задержаны более 30 членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении спецслужб.

Как отметили в ФСБ, организаторы преступной группы уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По результатам работы спецслужбы деятельность группировки была прекращена, а «используемая в криминальных целях серверная инфраструктура» ликвидирована.

Хищение данных банковских карт

В 2019 году в России расследовалось дело об утечке персональных данных пользователей Сбербанка. В СМИ сообщили, что в начале октября на чёрном рынке оказались базы с 60 млн кредитных карт клиентов.

Банк провёл собственное расследование и выявил злоумышленника внутри компании. Правоохранители изъяли все украденные сведения из его базы данных, карты пострадавших клиентов были перевыпущены.

После этого глава Сбербанка Герман Греф призвал ужесточить наказание за кражу такой информации.

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Позже в МВД сообщили о задержании ещё одного мошенника, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов «Сбербанка» и других кредитных организаций. По данным провоохранителей, злоумышленник проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131. Сообщалось также, что задержанный являлся сотрудником ООО «НСВ» (Национальной службы взыскания). В организации заявили, что намерены провести собственное расследование.

В начале декабря 2019 года в Сбербанке сообщили, что чаще всего злоумышленники добывают конфиденциальные данные пользователей, совершая звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателей с сайта бесплатных объявлений и сотрудников брокерской или дилерской компании. Так, мошенник может сообщить, что на счету клиента банка были якобы зарегистрированы подозрительные транзакции, а затем попросить назвать секретный код на оборотной стороне карты, данные индивидуального смс-подтверждения или пароль от банковского приложения.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ, в 2019 году мошенники украли с карт российских граждан почти 6,5 млрд рублей. Как отметил ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, благодаря работе центра России удалось снизить долю преступлений в киберсфере, но полностью предотвратить ущерб от действий киберпреступников невозможно.