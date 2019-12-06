В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт

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Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.
В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо российского банка, чаще всего злоумышленники крадут деньги, благодаря добытой у своих жертв конфиденциальной информации. Для этого они звонят якобы от имени службы безопасности кредитной организации, покупателей с сайта бесплатных объявлений и сотрудников брокерской или дилерской компании.

Так, например, примеряя роль работника службы безопасности, мошенник сообщает о якобы подозрительных транзакциях по карте и просит назвать её данные, код безопасности на оборотной стороне карты, код из смс или пароли от банковского приложения.

«Для убедительности (злоумышленник. — RT) может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на «защищённый счёт» персонального менеджера», — говорится в сообщении.

В Сбербанке отмечают, что не стоит совершать никаких операций по инструкциям незнакомцев или сообщать конфиденциальные данные своей карты, а при общении с подозрительными представителями неизвестных компаний рекомендуется проверять все необходимые лицензии, а также присылаемые реквизиты для перевода средств.

Вместе с этим в банке подчеркнули, что финансовое учреждение не проводит опросы за вознаграждение, поэтому оплачиваемые онлайн-опросы якобы от имени банка также являются мошеннической схемой.

Ранее психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.

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