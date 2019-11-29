В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами

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Заместитель начальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами
  • РИА Новости

«Важно обращать внимание на сам банкомат, не пользоваться подозрительными устройствами в безлюдных местах. Лучше всего выбирать банкомат в офисе банка или в многолюдном торговом центре», — заявил он.

По его словам, банки заинтересованы в обеспечении безопасности своих банкоматов, и обычно сами аппараты, а также помещения офисов, где они находятся, оснащены видеокамерами.

Ранее психолог Мария Игнатьева в беседе с ФАН оценила новый способ мошенничества с банковскими картами.

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