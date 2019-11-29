В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами
- РИА Новости
«Важно обращать внимание на сам банкомат, не пользоваться подозрительными устройствами в безлюдных местах. Лучше всего выбирать банкомат в офисе банка или в многолюдном торговом центре», — заявил он.
По его словам, банки заинтересованы в обеспечении безопасности своих банкоматов, и обычно сами аппараты, а также помещения офисов, где они находятся, оснащены видеокамерами.
Ранее психолог Мария Игнатьева в беседе с ФАН оценила новый способ мошенничества с банковскими картами.