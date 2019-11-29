Эксперт прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами

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Психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
Эксперт прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами
  • Pixabay

«Пусть вызывают полицию, этого пугаться не стоит, нужно всегда оставаться с чувством собственного достоинства внутри. Должна быть уверенность. Я нашла карту, но я не знаю PIN-кода, закон не запрещает мне её поднимать», — заявила она.

По её словам, когда с мошенниками соглашаются и ждут прибытия полицейских, сами злоумышленники ретируются, поскольку им это невыгодно.

Как отметила Филатова, преступники действуют на все каналы восприятия, и испуг может ввести в некий ступор.

«Не нужно бояться их слов и угроз. Надо учиться владеть собой», — добавила она.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, как правило, преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей.

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