«АльфаСтрахование» оценило первые итоги проверки кражи данных клиентов

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Первые результаты проверки компанией «АльфаСтрахование» утечки персональных данных клиентов свидетельствуют, что кража произошла не из корпоративной системы, заявил гендиректор страховой группы Владимир Скворцов.
«АльфаСтрахование» оценило первые итоги проверки кражи данных клиентов
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«Первые результаты нашего расследования показывают, что по «АльфаСтрахованию» ничего серьёзного нет. Данные сырые, грязные. Предварительные результаты показывают, что, с очень высокой вероятностью, воровство произошло не из нашей системы», — цитирует его ТАСС.

При этом в «АльфаСтраховании» допустили, что утечка могла произойти со стороны партнёров компании.

Скворцов уточнил, что расследованием обстоятельств случившегося также занимаются правоохранительные органы.

Ранее Альфа-банк начал внутреннее расследование по факту незаконного распространения личных данных 15 клиентов.

В свою очередь, РБК писало, что данные более 3 тыс. владельцев кредитных карт Альфа-банка и «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу.

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