«АльфаСтрахование» оценило первые итоги проверки кражи данных клиентов
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«Первые результаты нашего расследования показывают, что по «АльфаСтрахованию» ничего серьёзного нет. Данные сырые, грязные. Предварительные результаты показывают, что, с очень высокой вероятностью, воровство произошло не из нашей системы», — цитирует его ТАСС.
При этом в «АльфаСтраховании» допустили, что утечка могла произойти со стороны партнёров компании.
Скворцов уточнил, что расследованием обстоятельств случившегося также занимаются правоохранительные органы.
Ранее Альфа-банк начал внутреннее расследование по факту незаконного распространения личных данных 15 клиентов.
В свою очередь, РБК писало, что данные более 3 тыс. владельцев кредитных карт Альфа-банка и «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу.