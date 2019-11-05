Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

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Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов
  • РИА Новости

Там отметили, что на данный момент достоверно известно о незаконном распространении информации по поводу 15 клиентов.

«Альфа-банк проводит внутреннее расследование по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам», — говорится в сообщении.

Установлено, что эта ситуация не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы и не подвергает опасности средства на счетах.

Ранее агентство РБК написало, что данные держателей кредитных карт организации оказались выставлены на продажу.

В конце октября в ходе спецоперации был задержан подозреваемый в хищении клиентских данных ряда банков, включая Сбербанк.

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