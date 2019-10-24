Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

«Выявлен и задержан злоумышленник, подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, задержание произведено в ходе спецоперации сотрудников ведомства при содействии службы безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о новой утечке данных клиентов Сбербанка. По информации СМИ, на чёрном рынке появилась база, которая содержит около миллиона строк с информацией о лицах с кредитами или кредитными картами.