В Томской области заявили о росте числа краж с банковских карт в регионе

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Врио начальника управления уголовного розыска Томской области Владимир Костюченко рассказал об увеличении количества краж с банковских карт жителей региона.
В Томской области заявили о росте числа краж с банковских карт в регионе
  • Pixabay

Как сообщает портал vtomske.ru, чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, а также активные пользователи интернет-сервисов по покупке товаров.

«В последние годы есть устойчивая тенденция к увеличению количества обманутых граждан, несмотря на все меры. В настоящее время население не до конца осознаёт, с чем может столкнуться ежедневно. На примере 2019 года только в одной Томской области количество таких зарегистрированных краж увеличилось в четыре раза», — отметил Костюченко.

По его словам, за год было зарегистрировано более 700 подобных заявлений. 

Ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с ФАН прокомментировал данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ, согласно которым в 2019 году мошенники украли с карт российских граждан почти 6,5 млрд рублей.

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