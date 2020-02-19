Эксперт прокомментировал данные о краже почти 6,5 млрд рублей с банковских карт россиян
- РИА Новости
В беседе с ФАН он отметил, что Банк России продолжает усиливать контроль по предотвращению преступлений в киберсфере.
«Именно за счёт начала функционирования и продолжения развития этого центра удалось снизить долю этой социальной инженерии», — сказал Вехов.
Вместе с этим эксперт добавил, что полностью предотвратить ущерб от действий киберпреступников невозможно.
«Я прогнозирую увеличение объёма потерь от действующих способов и тех, которые преступники придумают по мере развития банковских технологий», — заявил он.
По его словам, это происходит из-за того, что на руках у граждан постоянно возрастает количество и объём банковских продуктов.
«За счёт этого фактически снижается процесс потери в общей доле оборота этих продуктов и трафика финансовых операций. Чем больше платежей будет совершаться, тем больше объёма денежной массы будет находиться в трафике», — заключил он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма кражи с банковских карт в 2019 году составила 10 тыс. рублей.