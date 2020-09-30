«Планировали получить поддельные документы»: задержаны совершившие побег из колонии в Дагестане заключённые

Сбежавшие из колонии в Дагестане шестеро заключённых задержаны, заявили во ФСИН. Беглецов удалось найти совместными усилиями МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Осуждённых обнаружили в одном из сёл Калмыкии. По предварительным данным, беглецы намеревались покинуть пределы России по поддельным документам, перебравшись в Казахстан и Таджикистан. Помощь при поимке заключённых оказал пастух, который получит 1 млн рублей в качестве вознаграждения.

Правоохранительные органы задержали шестерых заключённых, которые совершили побег из исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы.

Во ФСИН указали, что 30 сентября в результате совместной работы с сотрудниками МВД России, ФСБ России, Росгвардии и Следственного комитета сбежавшие были задержаны.

Директор ФСИН России Александр Калашников находился с визитом в Дагестане и провёл рабочее совещание с руководством территориального органа ведомства по активизации розыска сбежавших заключённых. Впоследствии Калашников решил поощрить всех сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в розыске и задержании особо опасных преступников.

По информации РИА Новости, шестеро беглецов совершили побег на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Найти и задержать их удалось в калмыцком посёлке Улан-Хол, сообщает агентство.

В задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН и авиация.

Заключённых доставили в отдел полиции Лаганского района. По данным ТАСС, поймать беглецов помог пастух, который получит за своё содействие вознаграждение в размере 1 млн рублей.

«Обещанный 1 млн рублей за содействие в установлении местонахождения сбежавших заключенных будет выплачен. По предварительным данным, о местонахождении сообщил пастух из Калмыкии. В настоящее время уточняются обстоятельства, подробности и личность пастуха», — цитирует агентство представителя дагестанского правительства.

По предварительным данным, беглецы рассчитывали скрыться в Казахстане и Таджикистане. Об этом ТАСС рассказал начальник управления уголовного розыска МВД Дагестана Магомеднаби Адильханов.

«По нашим данным, они планировали получить поддельные документы и после Калмыкии перебраться в Казахстан и Таджикистан», — сказал представитель МВД.

Он добавил, что в процессе поисков заключённых был обнаружен автомобиль со следами их генетических материалов. Адильханов также рассказал, что сотрудники полиции позднее нашли двух свидетелей. Один из них заявил, что группы беглецов интересовалась у него, как проехать в Калмыкии к морю.

«На следующий день также появился свидетель их передвижения, после чего стало ясно, в каком направлении они движутся», — добавил представитель МВД. Ожидается, что в дальнейшем задержанных доставят в следственное управление для производства следственных и процессуальных действий.

Отмечается, что четверо из шестерых беглецов отбывали сроки за сбыт и хранение наркотиков, ещё двое — за убийство.

Как сообщили ранее в пресс-службе ФСИН России, осуждённые сбежали, сделав подкоп.

«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.

РИА Новости

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После обнаружения побега ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку для выяснения обстоятельств, поспособствовавших этим событиям. Ориентировки на сбежавших были разосланы во все территориальные отделы МВД.

Наряду с этим Следственный комитет по Дагестану завёл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России («Халатность»). В ведомстве указали, что подкоп и последовавший за этим побег стали возможны «в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей»

28 сентября в рамках расследования уголовного дела о халатности был задержан сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы.

Следователи задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осуждённых колонии, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп и совершён побег заключённых.

«Действия должностного лица следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в пресс-релизе.

Дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.