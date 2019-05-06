В Туве задержали последнего сбежавшего из ИВС
«Сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1987 года рождения, ранее осуждённого по ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой») и совершившего побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сбежавшего нашли в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.
24 апреля сообщалось, что полиция в Туве задержала восьмого сбежавшего арестанта.
14 апреля девять заключённых совершили побег из ИВС. При этом получил повреждения сотрудник правоохранительных органов .
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.