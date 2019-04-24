В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

Полицейские задержали ещё одного подозреваемого, который сбежал из изолятора временного содержания в Туве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня, 24 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали ещё одного мужчину 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания», — приводит слова представителя МВД ТАСС. Ранее сообщалось о семи задержанных. 14 апреля девять заключённых совершили побег из ИВС. Сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.