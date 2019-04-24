В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС
«Сегодня, 24 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали ещё одного мужчину 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания», — приводит слова представителя МВД ТАСС.
Ранее сообщалось о семи задержанных.
14 апреля девять заключённых совершили побег из ИВС. Сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.