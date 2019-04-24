В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

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Полицейские задержали ещё одного подозреваемого, который сбежал из изолятора временного содержания в Туве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня, 24 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции МВД по Республике Тыве задержали ещё одного мужчину 1979 года рождения, совершившего побег из изолятора временного содержания», — приводит слова представителя МВД ТАСС.

Ранее сообщалось о семи задержанных

14 апреля девять заключённых совершили побег из ИВС. Сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

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