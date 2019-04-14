По факту инцидента в ИВС в Туве возбуждено два уголовных дела

В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Тыва сообщили, что по фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и побега из изолятора временного содержания (ИВС) возбуждены уголовные дела.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — отметили в пресс-службе ведомства. К данному уголовному делу присоединено дело, возбуждённое следователем СО МО МВД России, по факту побега из ИВС девяти задержанных лиц по ч. 3 ст. 313 УК России. Ранее в МВД рассказали подробности побега девяти задержанных из ИВС в Туве.