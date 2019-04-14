По факту инцидента в ИВС в Туве возбуждено два уголовных дела
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — отметили в пресс-службе ведомства.
К данному уголовному делу присоединено дело, возбуждённое следователем СО МО МВД России, по факту побега из ИВС девяти задержанных лиц по ч. 3 ст. 313 УК России.
Ранее в МВД рассказали подробности побега девяти задержанных из ИВС в Туве.