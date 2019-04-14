В МВД рассказали подробности побега задержанных из ИВС в Туве

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RT
Девять задержанных в Туве совершили побег в тот момент, когда их вывели за вещами в каптёрку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский».
В МВД рассказали подробности побега задержанных из ИВС в Туве
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он сообщил, что двое задержанных напали на дежурного сотрудника полиции, после чего, угрожая ему, выпустили остальных.

Согласно предварительным данным, полицейский не получил серьёзных повреждений.

Представитель отдела МВД добавил, что в числе сбежавших есть задержанные по подозрению в убийстве и разбое.

«Среди сбежавших есть серьёзные — по статьям 105, 162, 111 УК России», — сообщил он.

Ранее СК начал проверку после побега задержанных из ИВС в Туве.

В декабре сайт kp.ru опубликовал видео с отбывающим наказание в колонии членом банды Цапка Вячеславом Цеповязом, снятое в комнате с мягкими креслами и телевизором.

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