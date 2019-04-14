В МВД рассказали подробности побега задержанных из ИВС в Туве

Девять задержанных в Туве совершили побег в тот момент, когда их вывели за вещами в каптёрку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский».

Он сообщил, что двое задержанных напали на дежурного сотрудника полиции, после чего, угрожая ему, выпустили остальных.

Согласно предварительным данным, полицейский не получил серьёзных повреждений.

Представитель отдела МВД добавил, что в числе сбежавших есть задержанные по подозрению в убийстве и разбое.

«Среди сбежавших есть серьёзные — по статьям 105, 162, 111 УК России», — сообщил он.

Ранее СК начал проверку после побега задержанных из ИВС в Туве.

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