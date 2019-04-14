СК начал проверку после побега задержанных из ИВС в Тыве

Следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции при побеге задержанных из изолятора временного содержания в Тыве. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Республике Тыва.

В пресс-службе заявили, что в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района 14 апреля поступило сообщение о применении насилия в отношении полицейского, находящегося при исполнении должностных обязанностей, и последующего побега девяти задержанных лиц из ИВС.

«По данному факту... организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с первым замруководителя следственного управления регионального СК.

Ранее сообщалось, что в Тыве девять задержанных совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский».

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