В Тыве девять задержанных совершили побег из ИВС
- © Табылды Кадырбеков
- РИА Новости
«14 апреля из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» совершили побег девять задержанных», — указано в сообщении.
Отмечается, что в результате один из полицейских получил телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники МВД устанавливают местонахождение сбежавших. В пресс-службе добавили, что руководство МВД Тывы назначило служебную проверку по факту произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что ФАС завела дело в отношении исправительной колонии в Пермском крае.