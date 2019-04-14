В Тыве девять задержанных совершили побег из ИВС

В Республике Тыва полицейские ведут розыск девяти задержанных, которые сбежали из изолятора временного содержания отдела МВД России «Барун-Хемчикский». Об этом информирует пресс-служба МВД региона.

«14 апреля из помещения изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» совершили побег девять задержанных», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате один из полицейских получил телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают местонахождение сбежавших. В пресс-службе добавили, что руководство МВД Тывы назначило служебную проверку по факту произошедшего.

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