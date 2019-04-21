В Туве задержали ещё одного сбежавшего из ИВС

Полицейские задержали ещё одного мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения — ещё одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось о шести задержанных. Таким образом, осталось найти ещё двух сбежавших.

14 апреля группа заключённых совершила побег из ИВС.

В результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.

Возбуждено два уголовных дела.