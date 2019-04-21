В Туве задержали ещё одного сбежавшего из ИВС
- РИА Новости
«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения — ещё одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось о шести задержанных. Таким образом, осталось найти ещё двух сбежавших.
14 апреля группа заключённых совершила побег из ИВС.
В результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.
Возбуждено два уголовных дела.