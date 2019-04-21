В Туве задержали ещё одного сбежавшего из ИВС

Короткая ссылка
Полицейские задержали ещё одного мужчину, сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Туве задержали ещё одного сбежавшего из ИВС
  • РИА Новости

«Сотрудники МВД по Республике Тыва задержали мужчину 1985 года рождения — ещё одного участника побега из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — приводит её слова ТАСС.

Ранее сообщалось о шести задержанных. Таким образом, осталось найти ещё двух сбежавших.

14 апреля группа заключённых совершила побег из ИВС.

В результате инцидента один сотрудник правоохранительных органов получил телесные повреждения.

Возбуждено два уголовных дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить