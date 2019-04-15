Полиция задержала шестерых сбежавших из ИВС в Туве

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Полиция в Туве задержала ещё двух человек, которые совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в воскресенье, 14 апреля. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция задержала шестерых сбежавших из ИВС в Туве
  • РИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали ещё двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — сказала она.

Таким образом, число задержанных к настоящему моменту составляет шесть человек.

Ранее стало известно о задержании четверых из девяти сбежавших. 

14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Туве.

В результате инцидента один представитель правоохранительных органов получил телесные повреждения, были возбуждены два уголовных дела.

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