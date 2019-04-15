Полиция задержала шестерых сбежавших из ИВС в Туве
- РИА Новости
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали ещё двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — сказала она.
Таким образом, число задержанных к настоящему моменту составляет шесть человек.
Ранее стало известно о задержании четверых из девяти сбежавших.
14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Туве.
В результате инцидента один представитель правоохранительных органов получил телесные повреждения, были возбуждены два уголовных дела.