Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве
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Сотрудники полиции по региону при взаимодействии с бойцами Росгвардии на территории «Барун-Хемчикского» района задержали четверых мужчин, 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, уточнила она.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения остающихся на свободе беглецов.
Ранее сообщалось о задержании двух сбежавших.
14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Туве.
Отмечалось, что в результате ЧП один представитель правоохранительных органов получил телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.