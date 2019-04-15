Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали четверых из девяти подозреваемых, сбежавших в воскресенье, 14 апреля, из изолятора временного содержания (ИВС) в Республике Тыва.
Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве
  • © РИА Новости

Сотрудники полиции по региону при взаимодействии с бойцами Росгвардии на территории «Барун-Хемчикского» района задержали четверых мужчин, 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, уточнила она.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения остающихся на свободе беглецов.

Ранее сообщалось о задержании двух сбежавших.

14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Туве.

Отмечалось, что в результате ЧП один представитель правоохранительных органов получил телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить