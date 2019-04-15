Полиция задержала четверых сбежавших из ИВС в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали четверых из девяти подозреваемых, сбежавших в воскресенье, 14 апреля, из изолятора временного содержания (ИВС) в Республике Тыва.

Сотрудники полиции по региону при взаимодействии с бойцами Росгвардии на территории «Барун-Хемчикского» района задержали четверых мужчин, 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения, уточнила она.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения остающихся на свободе беглецов.

Ранее сообщалось о задержании двух сбежавших.

14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Туве.

Отмечалось, что в результате ЧП один представитель правоохранительных органов получил телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.