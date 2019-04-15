Полиция задержала второго сбежавшего из ИВС в Туве заключённого

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Сотрудники полиции задержали двух сбежавших заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на замглавы управления МВД по региону Олега Дьяченко.

«На текущий момент задержаны двое из девяти сбежавших. Работает оперативный штаб, группировка, ведущая поиски, на территории района составляет более 100 человек», — заявил представитель управления на аппаратном совещании.

Он также сообщил, что для расследования происшествия в регион прибыли семь сотрудников центрального аппарата МВД России, проводится проверка отделом собственной безопасности.

Отмечается, что для предотвращения подобных случаев будут усилены наряды во всех ИВС.

Ранее полиция задержала одного из заключённых недалеко от места побега.

14 апреля девять человек совершили побег из ИВС отдела МВД России «Барун-Хемчикский».

При этом один из полицейских получил телесные повреждения. Возбуждены два уголовных дела.

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