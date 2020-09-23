В Дагестане после побега шести заключённых завели дело о халатности

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России («Халатность») после побега шести заключённых.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно версии следствия, 22 сентября шестеро осуждённых из исправительной колонии, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкала, «сделали подкоп, через который совершили побег».

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что «по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности».

Ранее в региональном отделении ФСИН сообщили, что шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из Исправительной колонии №2 в Дагестане.

Позднее ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку после побега шестерых заключённых.