В Дагестане после побега шести заключённых завели дело о халатности

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России («Халатность») после побега шести заключённых.
В Дагестане после побега шести заключённых завели дело о халатности
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно версии следствия, 22 сентября шестеро осуждённых из исправительной колонии, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкала, «сделали подкоп, через который совершили побег».

«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.   

В СК заявили, что «по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности». 

Ранее в региональном отделении ФСИН сообщили, что шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из Исправительной колонии №2 в Дагестане.

Позднее ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку после побега шестерых заключённых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить