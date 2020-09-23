В Дагестане после побега шести заключённых завели дело о халатности
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что, согласно версии следствия, 22 сентября шестеро осуждённых из исправительной колонии, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкала, «сделали подкоп, через который совершили побег».
«Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
В СК заявили, что «по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности».
Ранее в региональном отделении ФСИН сообщили, что шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из Исправительной колонии №2 в Дагестане.
Позднее ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку после побега шестерых заключённых.