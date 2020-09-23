В Дагестане после побега шести заключённых начата проверка

ГУ ФСИН по Дагестану назначило служебную проверку после побега шестерых заключённых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. На место происшествия выехал начальник УФСИН России по Республике Дагестан Андрей Поляков», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы МВД.

Ранее в региональном отделении ФСИН сообщили, что шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из Исправительной колонии №2 в Дагестане.