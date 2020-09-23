Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане

Короткая ссылка
Шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.
Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.

На поиск заключённых направлен личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки, добавили в ведомстве.

В апреле из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить