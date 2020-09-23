Шестеро заключённых сбежали из колонии в Дагестане

Шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.

«22 сентября из исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведён подсчёт осуждённых, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — приводит сообщение РИА Новости.

На поиск заключённых направлен личный состав УФСИН по Дагестану, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки, добавили в ведомстве.

В апреле из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.