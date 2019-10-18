Из колонии-поселения в Нижегородской области сбежал заключённый

Из колонии-поселения при ИК-5 ГУ ФСИН России по Нижегородской области сбежал заключённый, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на управление.

Это произошло 3 октября. На следующий день мужчину нашли.

Материалы в отношении заключённого переданы в органы внутренних дел для принятия процессуального решения.

Как уточнили в управлении, в колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны и могут свободно передвигаться по территории. Им разрешено покидать колонию в случае согласования с администрацией.

Ранее сообщалось, что сотрудникам силовых ведомств удалось задержать заключённого, совершившего в конце августа побег из колонии-поселения в Новочеркасске.