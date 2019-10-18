Из колонии-поселения в Нижегородской области сбежал заключённый
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- РИА Новости
Это произошло 3 октября. На следующий день мужчину нашли.
Материалы в отношении заключённого переданы в органы внутренних дел для принятия процессуального решения.
Как уточнили в управлении, в колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны и могут свободно передвигаться по территории. Им разрешено покидать колонию в случае согласования с администрацией.
Ранее сообщалось, что сотрудникам силовых ведомств удалось задержать заключённого, совершившего в конце августа побег из колонии-поселения в Новочеркасске.