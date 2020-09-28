В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии
- РИА Новости
Следователи задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осуждённых колонии, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп и совершён побег заключённых.
«Действия должностного лица следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в пресс-релизе.
Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
22 сентября шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане. Возбуждено уголовное дело.