В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.

Следователи задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осуждённых колонии, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп и совершён побег заключённых.

«Действия должностного лица следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в пресс-релизе.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

22 сентября шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане. Возбуждено уголовное дело.