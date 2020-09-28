В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Короткая ссылка
Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии
  • РИА Новости

Следователи задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осуждённых колонии, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп и совершён побег заключённых.

«Действия должностного лица следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), и ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — говорится в пресс-релизе.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

22 сентября шестеро заключённых сделали подкоп и сбежали из колонии в Дагестане. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить