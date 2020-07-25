«Проведены допросы подозреваемых»: СК возбудил ещё два дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД РФ выявило ещё двух человек, пытавшихся разместить в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии деятелей нацистской Германии и изменников Родины. Фигурантами новых дел о реабилитации нацизма стали Дмитрий Бородаенко из Кемерова и Максим Гусев из Перми. Подозреваемые в ходе допроса признали факт публикации фотоматериалов.

Следственный комитет России выявил ещё двух человек, разместивших фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и её участниках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что СК продолжает работу по сохранению памяти о ветеранах, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками, а также по противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«Следствием установлено, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в интернете фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера», — заявила Петренко.

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Андрея Шкуро — группенфюрера СС .

Отмечается, что злоумышленники были выявлены Главным следственным управлением СК совместно с оперативными службами МВД.

По факту публикаций фотографий Гитлера и Шкуро ведомство возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств. Оба подозреваемых в ходе допросов признали факты размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом они осознавали, кем являлись изображённые на них лица», — сообщила официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, что в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 акция «Бессмертного полка», приуроченная к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, была проведена в онлайн-формате. В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие около 3 млн человек. На пресс-конференции по итогам мероприятия стало известно о неоднократных попытках осквернить память погибших в войне советских военнослужащих. Следственному комитету были переданы данные об IP-адресах, с которых злоумышленники пытались загрузить анкеты с фотографиями нацистов и военных преступников.

В СК квалифицировали эти действия «как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

Ранее уже были установлены личности шестерых злоумышленников: Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска и Мухаммед Эль-Айюби из Казани.

Уголовные производства в отношении Симонова, Шестакова и Эль-Айюби уже завершены, дела направлены в Генпрокуратуру.

Наряду с этим председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что представители ведомства установят каждый факт осквернения памяти участников Великой Отечественной войны.

«На данный момент расследуются уголовные дела в отношении жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов», — указывал он.

Перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

20 июля президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи сообщил, что шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году. По его словам, подобные акции нельзя проводить в условиях, когда есть угроза жизни и здоровью граждан.

Напомним, в рамках этой общественной акции, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, участники проходят колонной, держа в руках транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

«Как бы нам ни хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво. Так, как мы можем это делать и как делали это всегда», — пояснил глава государства.

В исполнительном комитете «Бессмертного полка» назвали перенос акции на 2021 год правильным решением.