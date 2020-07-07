Завершено расследование двух дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»

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Следственный комитет завершил расследование двух уголовных дел о публикации фото нацистов на виртуальной акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Завершено расследование двух дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова», — сказала она.

По данным следствия, 4 мая Симанов через приложение в соцсети отправил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины Власова для её дальнейшей трансляции на акции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В свою очередь, Круглов разместил заявку, к которой прикрепил фотографию лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Оба фигуранта вину признали полностью. Симанов заявил, что разместил фото Власова для «героизации его персоны», а Круглов объяснил свои действия «злой шуткой».

Уголовные дела направлены в Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что дела из-за публикации фото нацистов в «Бессмертном полку» расследуют в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах.

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