Бастрыкин рассказал о расследовании дела по фото нацистов на «Бессмертном полку»
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- РИА Новости
«На данный момент расследуются уголовные дела в отношении жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов», — заявил он.
По его словам, публикацию фото нацистов «следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».
В начале июня следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма.