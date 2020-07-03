Бастрыкин рассказал о расследовании дела по фото нацистов на «Бессмертном полку»

Уголовные дела из-за публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» расследуют в Перми, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде, Туле и других городах, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«На данный момент расследуются уголовные дела в отношении жителей Перми, Самары, Казани, Ульяновска, Волгограда, Тулы и ряда других городов», — заявил он.

По его словам, публикацию фото нацистов «следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

В начале июня следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма.