СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

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RT
Следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма
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«Двум ранее установленным лицам — Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК», — сказала она.

По данным следствия, Эль-Айюби из Казани разместил в «Банке памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», сопроводив изображение комментарием о том, что «на нём запечатлён «Гилтер Адик».

В свою очередь, Шестаков из Перми опубликовал на ресурсе фото воевавшего на стороне нацистской Германии и против СССР изменника Родины генерала Андрея Власова.

В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью, проинформировали в ведомстве.

В мае Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

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