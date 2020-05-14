СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
- РИА Новости
Так, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фото рейхсфюрера СС Гиммлера, сопроводив его комментарием, что на снимке якобы запечатлён полковник Алексеев В.М.
Кроме того, в «Банке памяти» появилась анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Дела заведены по ч. 1 ст. 354.1 УК о реабилитации нацизма. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Ранее сообщалось, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут СК данные недобросовестных участников.