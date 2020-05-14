СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Так, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фото рейхсфюрера СС Гиммлера, сопроводив его комментарием, что на снимке якобы запечатлён полковник Алексеев В.М.

Кроме того, в «Банке памяти» появилась анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Дела заведены по ч. 1 ст. 354.1 УК о реабилитации нацизма. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Ранее сообщалось, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут СК данные недобросовестных участников.